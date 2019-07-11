الامارات | بالصور.. العين يستهل تدريباته للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. العين يستهل تدريباته للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن فريق العين مساء اليوم الاربعاء استعداداته للموسم الجديد، بأول حصة تدريبية تحت قيادة المدير الفني للعين الكرواتي، إيفان ليكو، وطاقمه المساعد، على ملعب خليفة بن زايد، وسجل جميع لاعبي الفريق حضورهم.

وكان الفريق أقام المرحلة الأولى من التحضيرات بالتجمع الداخلي يوم السبت الماضي الموافق السادس من الشهر الجاري والتي اقتصرت على الفحوص الطبية للاعبي الفريق.

ووفقاً للبرنامج المقرر سيستمر التجمع حتى السادس عشر من يوليو الحالي بتدريبات يومية، قبل أن يمنح المدرب اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعدها تغادر بعثة "الزعيم" إلى المعسكر الخارجي بالنمسا، وذلك في يوم الخميس الموافق الثامن عشر من نفس الشهر للانخراط في المرحلة الثانية من برنامج إعداد الفريق للموسم الرياضي.