شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يوقع مع الداودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ‏أنهت إدارة الرائد التوقيع مع لاعب الوسط المغربي جلال الداودي (30 عاماً) لمدة موسمين، وتم اختيار اللاعب بناءً على توصية من الجهاز الفني لنادي الرائد، خصوصاً أنه يمتاز بالسرعة والمراوغة وتسجيل الأهداف، وسيصل اللاعب إلى بريدة خلال اليومين القادمين. يذكر أن الداودي لم يسبق له الاحتراف خارج المغرب، لكنه تنقل بين 4 أندية هناك، لعب الداودي في أولمبيك آسفي والتطواني، والفتح الرباطي وحسنية أغادير. وعلى صعيدٍ آخر وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة لاعب خط الدفاع فيصل دارسي، (22 عاماً) لنادي الرائد لموسم واحد، وقد تواجد اللاعب مساء أمس في تدريبات الرائد، وقدمت الإدارة شكرها لإدارة الأهلي على تعاملها الراقي أثناء المفاوضات.

‏أنهت إدارة الرائد التوقيع مع لاعب الوسط المغربي جلال الداودي (30 عاماً) لمدة موسمين، وتم اختيار اللاعب بناءً على توصية من الجهاز الفني لنادي الرائد، خصوصاً أنه يمتاز بالسرعة والمراوغة وتسجيل الأهداف، وسيصل اللاعب إلى بريدة خلال اليومين القادمين. يذكر أن الداودي لم يسبق له الاحتراف خارج المغرب، لكنه تنقل بين 4 أندية هناك، لعب الداودي في أولمبيك آسفي والتطواني، والفتح الرباطي وحسنية أغادير. وعلى صعيدٍ آخر وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة لاعب خط الدفاع فيصل دارسي، (22 عاماً) لنادي الرائد لموسم واحد، وقد تواجد اللاعب مساء أمس في تدريبات الرائد، وقدمت الإدارة شكرها لإدارة الأهلي على تعاملها الراقي أثناء المفاوضات.

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