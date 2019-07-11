شكرا لقرائتكم خبر عن بنفيكا يطالب بـ 60 مليوناً للتنازل عن كاريلو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

رفضت إدارة نادي بنفيكا البرتغالي العرض المقدم من نادي الهلال للاعب كاريلو والبالغ 13 مليون يورو لشراء بطاقة اللاعب، حيث طالب النادي بـ15 مليوناً أي ما يعادل 60 مليون ريال للتنازل عن اللاعب لنادي الهلال وفق ما نقلته صحيفة ‏‏A bola البرتغالية، هذا وقد ذكر مصدر لـ«الخليج 365» أن الإدارة الهلالية ترغب في ضم اللاعب وما تزال تحاول إقناع إدارة بنفيكا بقبول العرض المقدم.

على صعيدٍ آخر توصلت الإدارة الهلالية إلى شبه اتفاق مع اللاعب محمد جحفلي، لتجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم، وسوف يتم التوقيع الرسمي بمعسكر الفريق الإعدادي والمقام حالياً بالنمسا، وميدانياً واصل الفريق الهلالي تدريباته الإعدادية بمعسكر الفريق المقام حالياً بالنمسا، حيث ركز المدرب رازفان على الجوانب اللياقية والفنية، وطبق فيها بعض الجمل الفنية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.