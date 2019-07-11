منتخبنا البطل يتوج اليوم

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) يتوج اليوم (الخميس) منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاما، بالكأس والميداليات الذهبية لبطولة غرب آسيا، إثر تفوقه على كافة المنتخبات التي واجهها في البطولة، إذ بدأ مشواره في البطولة بالفوز على العراق بهدف مهند براح، ومن ثم الفوز الكاسح على الكويت بنتيجة 6/1 تناوب على تسجيل الأهداف مهند براح (هدفين)، وعبدالعزيز العليوة، ووليد عياش، وعلي عبدالرؤوف. كما فاز على المنتخب السوري في نصف نهائي المسابقة بنتيجة 3/0، جاءت عن طريق وليد عياش، وصالح برناوي، وفواز المطيري، ليواجه في النهائي منظم البطولة المنتخب الأردني الشقيق، وانتهى اللقاء بفوز الأخضر بنتيجة 3/1، سجل أهداف المباراة صالح برناوي، وعبدالعزيز العليوة، وعلي عبدالرؤوف، ليتوج منتخبنا بالبطولة دون أي خسارة.

يتوج اليوم (الخميس) منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاما، بالكأس والميداليات الذهبية لبطولة غرب آسيا، إثر تفوقه على كافة المنتخبات التي واجهها في البطولة، إذ بدأ مشواره في البطولة بالفوز على العراق بهدف مهند براح، ومن ثم الفوز الكاسح على الكويت بنتيجة 6/1 تناوب على تسجيل الأهداف مهند براح (هدفين)، وعبدالعزيز العليوة، ووليد عياش، وعلي عبدالرؤوف. كما فاز على المنتخب السوري في نصف نهائي المسابقة بنتيجة 3/0، جاءت عن طريق وليد عياش، وصالح برناوي، وفواز المطيري، ليواجه في النهائي منظم البطولة المنتخب الأردني الشقيق، وانتهى اللقاء بفوز الأخضر بنتيجة 3/1، سجل أهداف المباراة صالح برناوي، وعبدالعزيز العليوة، وعلي عبدالرؤوف، ليتوج منتخبنا بالبطولة دون أي خسارة.

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