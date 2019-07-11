شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يقرّب طارق حامد من الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

وضع مدرب الاتحاد سييرا، لاعب منتخب مصر طارق حامد، ضمن اختياراته الفنية لمركز الوسط، لما يمتاز به اللاعب من سرعة وقدرة عالية على المراوغة والافتكاك، إذ قدمت إدارة الاتحاد عرضها المقدر بـ1.5 مليون دولار للنادي، و300 ألف دولار للاعب، مقابل إعارة لموسم كامل مع أولوية التمديد، لا سيما أنه جاهز فنيا ولياقيا، ويحتاج فقط للانسجام مع باقي زملائه اللاعبين، هذا ويلعب محترف الاتحاد السابق محمود كهربا دورا كبير في إقناع اللاعب بالموافقة على العرض الاتحادي.

من جهتها، كشفت بعض الصحف المصرية أن الرغبة الاتحادية لم تدخل طابع المخاطبات الرسمية، وفي حال وصول الخطاب الرسمي سيتم عرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

حامد صاحب الـ30 عاما انضم إلى صفوف الزمالك في 2014 قادما من سموحة، وبدأ مسيرته في طلائع الجيش، وشارك في 164 مباراة بشعار الزمالك بجميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها، وتوج معه بلقب الدوري المصري، إضافة إلى 3 ألقاب لكأس مصر، ولقب السوبر المصري، والكونفدرالية الأفريقية.