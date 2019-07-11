شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف لدعم سويكت النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

علمت "الخليج 365" بوجود تحركات شرفية كبيرة لدعم ملف المرشح للرئاسة الدكتور صفوان السويكت لتولي إدارة نادي النصر في الجمعية العمومية التي تنعقد مساء اليوم (الخميس) في مقر النادي.

وأحيا تراجع بعض أعضاء الشرف الذهبيين عن التصويت خلال 24 ساعة الماضية آمال فوز السويكت الذي يحظى برضا من بعض الأعضاء المؤثرين خصوصاً في ظل إصرار الهيئة العامة للرياضة على الانتخاب، مقفلة باب التكليف بشكل كامل بعد بيانها الصادر (الأحد) الماضي.

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وجاءت التحركات الشرفية التي ساهم فيها رئيس سابق وأعضاء شرف للتكتل خلف مرشح يحظى ملفه بالقبول، ولقطع الطريق في الوقت ذاته على مرشحين لا يجدون قبولاً من المدرج النصراوي وأعضاء الشرف.

وأشارت المصادر إلى أن الذهبيين سيجتمعون بداعم قائمة السويكت، عضو الشرف عبدالرحمن الحلافي، لأخذ تعهدات وضمانات بالدعم المالي الذي ستحظى به هذه القائمة التي ربما تجد مؤازرة من قائمة المرشح الآخر تركي الدهام، وداعم مالي آخر حتى يتم التصويت له وانتخاب القائمة لتولي زمام إدارة العالمي خلفاً لإدارة سعود آل سويلم.

وكان المرشح نصر النصر أعلن عودته للدخول في السباق الانتخابي بعد أن انسحب مسبقاً إثر امتناع الذهبيين عن التصويت، فيما بقي الدكتور إبراهيم العثمان على موقفه من الانسحاب.