شكرا لقرائتكم خبر عن عموري جاهز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أكد المركز الطبي في

أكد المركز الطبي في برشلونة ، الذي أجرى فيه اللاعب الهلالي عمر عبدالرحمن (عموري) فحوصاته الطبية، جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية وعدم حاجته إلى برنامج تأهيلي، وأعد المركز تقريراً عن سلامته من الإصابة السابقة ليتم إرساله لإدارة ⁧‫نادي الهلال، وعلى ضوء هذا التقرير تبدأ الإدارة الهلالية بدراسة التجديد مع اللاعب من عدمه، في حال وافق الجهاز الفني بالهلال بقيادة المدرب رازفان. يذكر أن الجماهير طالبت الإدارة الهلالية بالتجديد مع عموري في بداية انطلاقة الاستعدادات للموسم الجديد، بعد الأخبار التي تم تداولها بأن الإدارة الهلالية لن تجدد مع اللاعب، لتجتمع الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل ومدير أعمال اللاعب، ليتم الاتفاق على التجديد بعد ثبوت سلامة اللاعب وفقا للتقارير الطبية. وذكر مصدر لـ«الخليج 365»، بأن اللاعب اقترب كثيراً من التوقيع لموسم آخر مع الزعيم الهلالي، ونفى المصدر ما تم تداوله قبل مغادرة اللاعب مع البعثة الهلالية للمعسكر الإعدادي المقام بالنمسا بأن اللاعب يحتاج إلى تأهيل لمدة شهرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عموري جاهز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.