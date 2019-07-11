الرويلي يزور بعثة «الشرقية» في الدنمارك

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) زار سفير خادم الحرمين الشريفين في الدنمارك فهد بن معيوف الرويلي بعثة نادي الشرقية لذوي الإعاقة، والتي تقيم معسكرها التطويري لسباقات الجري لحالات الشلل الدماغي الشديد في منطقة فردكسبريجر بالدنمارك بتنظيم من الجمعية الدولية للشلل الدماغي للرياضات الترويحية CPISRA. واطلع على تجهيزات المعسكر والاستعداد لخوض البطولة والوقوف على كافة احتياجات البعثة، والاستماع لهم. ومن جهته، قدم رئيس البعثة رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الدكتور خالد بن ناصر الجميعة شكره وتقديره للسفير الرويلي على هذا الاهتمام غير المستغرب ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة لأفراد البعثة منذ وصولهم إلى المطار وحتى وصولهم في مقر البطولة والمعسكر، ما ساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين والمدربين والإداريين. ووعد الجميع بتقديم ما يشرف

زار سفير خادم الحرمين الشريفين في الدنمارك فهد بن معيوف الرويلي بعثة نادي الشرقية لذوي الإعاقة، والتي تقيم معسكرها التطويري لسباقات الجري لحالات الشلل الدماغي الشديد في منطقة فردكسبريجر بالدنمارك بتنظيم من الجمعية الدولية للشلل الدماغي للرياضات الترويحية CPISRA. واطلع على تجهيزات المعسكر والاستعداد لخوض البطولة والوقوف على كافة احتياجات البعثة، والاستماع لهم. ومن جهته، قدم رئيس البعثة رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الدكتور خالد بن ناصر الجميعة شكره وتقديره للسفير الرويلي على هذا الاهتمام غير المستغرب ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة لأفراد البعثة منذ وصولهم إلى المطار وحتى وصولهم في مقر البطولة والمعسكر، ما ساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين والمدربين والإداريين. ووعد الجميع بتقديم ما يشرف رياضة ذوي الإعاقة للمملكة في هذا المحفل الدولي.

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