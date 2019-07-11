اعلان قائمة المنتخب اليمني المشارك في بطولة غرب آسيا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب سامي نعاش قائمة اللاعبين الذين سيخوضون معسكرا داخليا بمدينة المكلا الأسبوع القادم استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في العراق.

يشارك في البطولة الآسيوية خلال الفترة 30 يوليو حتى 14 أغسطس 2019م تسعة منتخبات “اليمن، العراق، الأردن، سوريا، لبنان، السعودية، الكويت، البحرين، فلسطين”.

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تتضمن القائمة المختارة 30 لاعباً من المنتخب الوطني الأول الذين شاركوا في النهائيات الآسيوية بما فيهم المحترفين، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات الأولمبية الآسيوية ولاعبين جدد.

وتضم القائمة المختارة حراس المرمى من سالم عوض، محمد عياش سالم الهارش، محمد أمان، والدفاع من محمد فؤاد، أحمد الصادق، عمار حمصان، مدير عبدربه، محمد مهيوب عبد العزيز الجماعي.

فيما تتضمن قائمة الظهيرين الأيمن والأيسر من محمد بارويس، علاء نعمان، محمد بقشان، ناصر محمدوه، عبد العزيز خميس، مفيد جمال، وفي الوسط كل من عبد الواسع المطري، أحمد الحيفي، أحمد علوس، أحمد سعيد، مناف سعيد وحيد الخياط ، علي حفيظ ومحمد المداري، والهجوم محسن قراوي، عماد منصور، أحمد السروري، محمد الداحي، عمر الداحي وأحمد ماهر.