شكرا لقرائتكم الاهلى يحدد الموعد الأنسب لإصلاح أرضية ملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينسق مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب مع جهاز الكرة بالنادي، لتحديد الموعد الأنسب لإصلاح أرضية ملعب التتش خلال المرحلة المقبلة فى ظل تواجد الفريق الأحمر بأسبانيا.

ويُناقش مسئولو الأهلى فى الوقت الحالى سبل إصلاح ملعب التتش، الذي أصبحت أرضيته رديئة للغاية، وذلك تجنباً لتعرض أي لاعب للإصابة بسبب أرضية الملعب، وعاينت شركتان أجنبيتان حتى الآن أرضية ملعب التتش تمهيداً لإصلاح أرضية الملعب خلال الفترة المقبلة.

ويخوض الأهلى حاليا معسكرا فى أسبانيا وتضم قائمته هناك 34 لاعباً هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.