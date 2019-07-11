محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات التي أطلقت ليوم الأربعاء 11 يوليو:
مدرب بنين محبط ولا يفكر في المستقبل بعد الخسارة من السنغال
تشوكويزي أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا
تريكة ساخرًا من حارس جنوب إفريقيا: "أول مرة أشوف حارس يقلش بوكس"
مدرب السنغال: أداء مانى لم يكن جيدًا الشوط الأول.. والجماعية سر النجاح
مانى: لا أعرف إن كنا الأفضل لكن هدفنا بلوغ النهائي
مدرب كوت ديفوار: الشناوي أفضل حراس أمم إفريقيا
أمير مرتضى يتحدث عن الصفقة الأهم للزمالك
الخليج 365 يحاور صاحب فيديو "مغربي تائه في مصر" خلال كأس الأمم
"الكورة لسه في ملعبنا".. بيبسي تكشف تفاصيل وهدف إعلان "اعتذار المنتخب"
نجوم الفن يعلقون على إعلان "اعتذار" المنتخب: "ناس اتفقت على الهزيمة وقبضت"
وائل جمعة يعلق على الإعلان المسرب للاعبي المنتخب
"الموت بيد الله" .. ماني يرد على المشعوذ البنيني
مدافع الزمالك "الطائر" يحلل أيمن أشرف..هجومياً "صفر".. وأجيري ظلمه
الخنيسي: لم نقدم الأداء المطلوب.. ومباراتنا أمام مدغشقر "مصيرية"
بلماضي: أمامنا تحدٍ جديد ضد كوت ديفوار.. ولا أنكر بعض القلق
علي لطفي يعدد أسباب نجاح معسكر إسبانيا.. وهدف الفريق في المرحلة المقبلة
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. الصفقة الأهم للزمالك.. وسخرية أبو تريكة من حارس جنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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