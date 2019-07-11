محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت في كأس أمم أفريقيا. دور الـ 8 كأس الأمم الأفريقية السنغال 1 VS بنين 0 Advertisements نيجيريا 2 VS جنوب أفريقيا 1

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأربعاء.. تأهل السنغال لنصف النهائي.. وصعود نيجيريا بهدف قاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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