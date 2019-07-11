"الخياطة" وراء مدة الغياب الطويلة لـ "كريم نيدفيد"

كشف مصدر بالجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، عن سبب طول مدة علاج كريم نيدفيد لاعب الأهلي، بعدما أصيب قبل شهرين بالغضروف، وعدم عودته للتدريب حتى الآن.

قال المصدر: "علاج الغضروف يكون بطريقتين، الأولى من خلال إزالته ووقتها يعود اللاعب للتدريبات بعد 10 أيام فقط، والثاني يكون من

خلال خياطة الغضروف، ووقتها يحتاج اللاعب حوالي 3 شهور للعودة للملاعب من جديد".

وتابع: "كريم نيدفيد أجرى جراحة في ألمانيا لخياطة الغضروف، وهذا هو السبب وراء طول مدة تأهيله بعد الإصابة".