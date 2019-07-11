رياضة | برشلونة يقترب من ضم ناشئ ويست بروميش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من ضم ناشئ ويست بروميش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية اقتراب برشلونة الإسباني من ضم الإنجليزي لوي باري نجم ويست بروميش الإنجليزي والذي فضل البرسا على باريس سان جيرمان.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن باري رفض عرض باريس سان جيرمان والبالغ 3 مليون وفضل برشلونة وهي رغبته هو ووالدته.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لوي باري البالغ من العمر 16 عامًا سيكون لاعبًا جديدًا في برشلونة بعد توقيعه لمدة ثلاثة مواسم مع البلوجرانا وأن انتهى الأمر بإقناع باري والذي كان قد تجاوز الفحص الطبي في باريس سان جيرمان.



وكشفت الصحيفة الإسبانية باري ووالدته رغبا في القدوم إلى برشلونة إذا تركا أموال باريس سان جيرمان جانبا للمراهنة على البرسا.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن باري يعتبر من أفضل الناشئين في كرة القدم الإنجليزية على الرغم من شبابه إلا أنه في الموسم الماضي لعب في WBA youth، خاض خلاله 12 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة بالإضافة إلى ذلك فهو لاعب دولي تحت 16 عامًا وشارك مع منتخب بلاده في 9 مباريات حتى الآن وسجل 7 أهداف، واحد لكل 80 دقيقة.