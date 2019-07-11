المقاولون يختتم اختبارات الناشئين اليوم...

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جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الخميس الموافق 11 يوليو، قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب برئاسة محمد رضوان، اختبارات قطاعات الناشئين والتي انطلقت في 8 يونيو الماضي لتتواصل لأكثر من شهر . وتبدأ الاختبارات الأخيرة بالنادي فى الثامنة صباح اليوم الخميس لمواليد 2006 إلى 2011 . Advertisements وأكد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين أن نادى المقاولون دائمًا يتسابق إليه الناشئين من كل محافظات مصر للانضمام إليه حيث إن النادي يمتلك اسمًا كبيرًا فى تصعيد الناشئين وفى الفترة الحالية وجود محمد صلاح ومحمد الننى فى أكبر الأندية الأوروبية .

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