شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا: أركز في المعب فقط ولا ألتفت إلي السوشيال ميديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد مؤمن زكريا لاعب الأهلي، أنه يركز في المعب فقط ولا ألتفت إلي السوشيال ميديا ، مشيراً إلى انه لم يركز في انتقاله من الزمالك إلى القلعة الحمراء منذ سنوات، علي قدر اهتمامه بمستواه في الملعب .

وقال زكريا في تصريحات لقناة "الأهلي": " أي لاعب ينتقل من الزمالك إلي الأهلي يحاط بهالة إعلامية ، ولم أركز في مسألة انتقالي من النادي الأبيض إلى الأحمر على قدر اهتمامي بمستواي في الملعب".

وأشار مؤمن زكريا إلي أنه هناك تحسن في إصابته وأمامه بعض الوقت للالتحاق بالتدريبات الجماعية، موجهاً الشكر إلي جمهور الأهلي بعد مساندته أثناء فترة إصابته في السعودية.

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وأضاف لاعب الأهلي ، تمنيت التواجد مع الفريق في الملعب خلال الفترة الحالية، مشدداً علي أنه يجب أن نحقق الـ6 نقاط من المباراتين المقبلتين في الدوري لحسم اللقب .

ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تتبقى له مباراتي المقاولون العرب والزمالك.