"الكاف" يكشف عن نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2022 والتي ستستضيفها قطر، حيث سيشارك 5 منتخبات بعد تخطي 3 مراحل للتصفيات.
ستقام التصفيات على 3 مراحل وهي الدور التمهيدى والذى يضم المنتخبات الـ26 الأعلى تصنيفًا ولن يخوضوا الدور التمهيدي، في حين يخوض هذه المرحلة 28 منتخبا. المنتخبات الـ14 الأعلى في التصنيف من بين المنتخبات
الـ28 المشاركة في الدور التمهيدي ستخوض مباراتي ذهاب وعودة أمام 14 منتخبات أخرى (مباراة الذهاب ستلعب على أرض الفريق الأقل تصنيفًا).
وسوف تضم المرحلة الثانية من التصفيات المنتخبات الـ14 المتأهلة...
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