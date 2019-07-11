رياضة | مدرب نيجريا يكشف تفاصيل الفوز على جنوب أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجريا يكشف تفاصيل الفوز على جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن سعادته بالفوز الذي تحقق على جنوب افريقيا والتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بالفوز ٢/١.

وقال روهر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "نعلم ان جنوب افريقيا فريق جيد وقدم مباراة كبيرة امام مصر، ومن الصعب ان يظهروا بنفس الصورة الرائعة بعدها ب٤ ايام لذلك غيرت التشكيلة لضمان تحقيق الافضلية على جنوب افريقيا المجهد وكنا محظوظون بالفوز في الدقائق الاخيرة".

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وتابع: "من الرائع ان تدعمنا الجماهير المصرية سلوك لاعبينا في الاسكندرية جعلنا نكون علاقة رائعة معهم وتعاطفوا معنا بسبب فوز جنوب افريقيا على مصر بالاضافة الى اننا قدمنا كرة جميلة واكتسبنا ثقتهم ونتمني ان يستمروا في دعمنا".

وأضاف :"الان لدينا قريق صغير ويستمر في العمل ويتطور ونجح في الفوز على الكاميرون والان جنوب افريقيا وتعلمنا كثيرا من الخسارة امام مدغشقر واتمنى الا تتكرر".

اضاف: "كل اللاعبين جاهزين وقادرين على اللعب في نصف النهائي سنقوم بالاستشفاء وسنشاهد غدا الجزائر وكوت ديفوار وبعدها نبدا مباشرة في الاستعداد لمباراة الاحد".