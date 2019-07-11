رياضة | نيمار يقول كلمته ويقفل الباب في وجه ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يقول كلمته ويقفل الباب في وجه ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن العلاقة المتوترة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة قد جعلت ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي يفكر في عرض نيمار جونيور لاعب الفريق على ريال مدريد هذا الصيف.
وحدد نيمار موقفه تجاه الانتقال إلى ريال مدريد حيث رفض تلك الفكرة تماماً وقال ذلك بشكل صريح للقطري ناصر الخليفي بأنه يريد العودة فقط إلى برشلونة.
وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد أعلن رغبته في التعاقد مع نيمار ولكن يبدو أن الأمور تغيرت حالياً بسبب ضم إيدين هازارد ولوكا يوفيتش واقترابه من صانع الألعاب الدنماركي كريستيان أريكسن لاعب توتنهام.
وغاب نيمار عن مران باريس سان جيرمان مما جعل النادي يصدر بياناً ضد اللاعب مؤكدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا التصرف وذلك جاء بالتزامن مع تصريح والد البرازيلي الذي أكد أن ابنه تغيب بإذن مسبق وأنه سيعود يوم 15 يوليو الجاري.
الجدير بالذكر أن نيمار انضم لصفوف باريس سان جيرمان في 2017 بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ وقتها 222 مليون يورو.