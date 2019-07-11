رياضة | عقدة جنوب إفريقيا مستمرة في "الكان" بعد فشلها في بلوغ الدور نصف النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقدة جنوب إفريقيا مستمرة في "الكان" بعد فشلها في بلوغ الدور نصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فشل منتخب جنوب إفريقيا في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا، وذلك بعدما خسر أمام منتخب نيجيريا 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة القارية.
منتخب جنوب إفريقيا تأهل للدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا بعد إقصاء منتخب مصر صاحب الضيافة بالفوز عليه بهدف دون مقابل، وكان يأمل في الإطاحة بالمنتخب النيجيري ومواصلة المشوار نحو الدور نصف النهائي والمنافسة على اللقب، ولكن اقتنص النسور الخضراء فوزًا قاتلًا في لقاء اليوم، ليودع منتخب الأولاد منافسات البطولة الإفريقية.
ولم يتأهل منتخب جنوب إفريقيا للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا، منذ 19 عامًا وتحديدًا، منذ نسخة البطولة عام 2000، والتقي وقتها مع منتخب نيجيريا وخسر بهدفين دون مقابل، وتقابل مع المنتخب التونسي في مباراة تحديد المركز الثالث، وفاز بنتيجة 4-3.
يذكر أن المنتخب الجنوب إفريقي شارك في الدور نصف النهائي لـ"الكان" 3 مرات طوال تاريخه، حيث تخطي هذا الدور مرتين، الأولي عام 1996 في أول ظهور له بالبطولة الإفريقية وتوج باللقب علي حساب تونس بالفوز عليه 2-0 في النهائي، والثانية كانت عام 1998 وخسر المباراة النهائية أمام منتخب مصر 2-0. بينما فشل في الثالثة وخسر أمام نيجيريا 2-0 كما ذكرنا سابقًا.
وسينتظر منتخب "الأولاد" النسخة القادمة لبطولة أمم إفريقيا (كان 2021) من أجل محاولة جديدة لبلوغ الدور نصف النهائي والمنافسة على لقب البطولة القارية الغائب عن خزائنه منذ 23 عامًا.