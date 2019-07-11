رياضة | عقدة جنوب إفريقيا مستمرة في "الكان" بعد فشلها في بلوغ الدور نصف النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقدة جنوب إفريقيا مستمرة في "الكان" بعد فشلها في بلوغ الدور نصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل منتخب جنوب إفريقيا في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا، وذلك بعدما خسر أمام منتخب نيجيريا 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة القارية.

منتخب جنوب إفريقيا تأهل للدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا بعد إقصاء منتخب مصر صاحب الضيافة بالفوز عليه بهدف دون مقابل، وكان يأمل في الإطاحة بالمنتخب النيجيري ومواصلة المشوار نحو الدور نصف النهائي والمنافسة على اللقب، ولكن اقتنص النسور الخضراء فوزًا قاتلًا في لقاء اليوم، ليودع منتخب الأولاد منافسات البطولة الإفريقية.

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