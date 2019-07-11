رياضة | أوبى ميكيل لـ"الخليج 365 الرياضي": الجزائر أو كوت ديفوار "جاهزين لأى منتخب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوبى ميكيل لـ"الخليج 365 الرياضي": الجزائر أو كوت ديفوار "جاهزين لأى منتخب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا ولاعب طرابزون سبور التركى، عن سعادته البالغة بعد صعود منتخب بلاده لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف اليوم.

وقال أوبى ميكيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": " قدمنا مباراة رائعة وجيدة جداً أمام جنوب إفريقيا، وسعداء بالفوز اليوم على فريق جيد وكان الأهم لدينا هو الوصول لمباراة نصف النهائي".

وأضاف: "مواجهة منتخب الجزائر أو منتخب كوت ديفوار ليس هناك فارق ببنهما أى مواجهة منهم ستكون مباراة صعبة ولكن سنستعد جيداً لأى منهم، ويذكرنى سيناريو البطولة الحالية لمنتخب نيجيريا بمشاركتنا ببطولة 2013 عندما صعدنا واحدة واحدة ".

يذكر أن منتخب النسور سيواجه الفائز من مباراة الجزائر و كوتديفوار فى نصف نهائي الكان يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى.