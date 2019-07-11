رياضة | أكرم العلياوي: أعلم قدر الإسماعيلي وجماهيره في الوطن العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكرم العلياوي: أعلم قدر الإسماعيلي وجماهيره في الوطن العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر اكرم العلياوى مدرب الأحمال التونسى الجديد للاسماعيلى عن سعادته بتولى تلك المهمة فى احد اعرق الأندية فى مصر والوطن العربى.

وانضم المدرب التونسى لجهاز الدراويش ، بناء على ترشيح من محمود جابر المدير الفنى الحالى.

وأضاف :"اعلم جيدا قدر النادى الإسماعيلى وجماهيره الذواقة التى سنعمل فى المقام الأول من أجل اسعادها".

واتم قائلا :"سنخضع جميع اللاعبين لاختبارات بدنية لرصد قدرات كل لاعب،سعيا للارتقاء بها قبل المشاركات الرسمية"