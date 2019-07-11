رياضة | ملعب إفريقيا.. هل فقد الكاف الثقه في حكامه حتي في وجود الـ VAR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب إفريقيا.. هل فقد الكاف الثقه في حكامه حتي في وجود الـ VAR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت اليوم أولي مباريات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا وهو الدور المنوط فيه أستخدام تقنية الفيديو "VAR" للمرة الأولي في البطولة العريقة، حيث اُقيمت مباراتان الأولي جمعت بين منتخبي السنغال وبينين، والثانية بين منتخبي نيجيريا وجنوب إفريقيا.

واستعان الاتحاد الإفريقي بحكام من قارة أوروبا ليكونوا حكام الفيديو في المبارتين حيث أشرف الحكم الهولندي "بول فان بويكل" علي تقنية الفيديو في مباراة السنغال ضد بنين وساعده الجامبي باكاري جاساما والجنوب إفريقي زاخيلي سيويلا، بينما أشرف الحكم الفرنسي "ميلوت بينوا" علي تقنية الفيديو في مباراة نيجيريا ضد منتخب جنوب أفريقيا وساعده الزامبي جاني سيكازوي والسنغالي الحاجي مالك سامبا.

الأستعانة بحكام الفيديو من قارة أوروبا لم تكن الطريقة الوحيدة التي حاول بها الاتحاد الإفريقي الحد من الجدل الدائر حول قرارات حكام القارة في ظل أستخدام تقنية الفيديو، حيث شهدت مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا الإستعانة بحكام الفيديو للمرة الأولي في كأس أمم إفريقيا لتصحيح قرار الحكم حين اعلن حكم الراية عن تسلسل علي لاعب جنوب إفريقيا ليحرمه من هدف لكن بالرجوع لتقنية الفيديو اثبتت صحة الهدف وخطئ قرار حامل الراية، الغريب أن حكم الساحة لم يعد لرؤية اللعبة بل أمتثل لقرار حكم الفيديو الفرنسي ميلوت بينوا ومعاونيه دون العودة لرؤية اللعبه بنفسه، وهو ما يطرح تساؤل عن هل فقد الاتحاد الإفريقي الثقة في قرارات حكامه حتي في وجود تقنية الفيديو وهل سيستمر في أستخدام التقنية بهذا الأسلوب دون الرجوع لحكم الساحة وستتم مراجعة اللقطة من حكام الفيديو فقط ويصدروا القرارا لحكم الساحه ليمتثل أمام للقرار مثل اللاعبين؟!.

وقد شهدت قارة إفريقيا الكثير من الجدل بخصوص تنفيذ تقنية الفيديو في النهائيات الإفريقية، وبدأ الجدل في مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي في البطولة قبل الماضية حيث شهدت قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد جدلًا كبيرًا بعد عودته للفيديو أكثر من مرة لكن قراراته كانت مثارًا للشك وتم إيقافه والتحقيق معه، وبلغ الجدل قمته في نهائي البطولة الحالية بين الوداد المغربي والترجي التونسي بعدما شهدت مباراة الذهاب إيقاف الحكم المصري جهاد جريشه بسبب قراراته أثناء أستخدام تقنية الفيديو، وذادت حدة الأمر في مباراة العودة بعدم تواجد تقنية الفيديو في أرض الملعب رغم الأعلان عن أستخدامها قبل المباراة، وهو ما استوجب إعادة المباراة في وقت لاحق.