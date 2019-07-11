الامارات | 6 لاعبين أفارقة «سوبر» متاحون للأندية الإماراتية بأسعار معقولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين أفارقة «سوبر» متاحون للأندية الإماراتية بأسعار معقولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، ظهور لاعبين جدد فرضوا أنفسهم ضمن أبرز نجوم البطولة القارية التي تستضيفها مصر حتى 19 الجاري، رغم أن البطولة تضم لاعبين من العيار الثقيل يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية، مثل المصري محمد صلاح، المتوج الشهر الماضي مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، وزميله في الفريق نفسه، السنغالي ساديو مانيه، إلى جانب الجزائري رياض محرز، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش، أحد أبرز نجوم أياكس الهولندي. ومع تزامن بطولة كأس إفريقيا مع سوق الانتقالات الصيفية، ستكون الفرصة جيدة لأندية دوري الخليج العربي، للتعاقد مع لاعبين أجانب، رغم أن أسعار اللاعبين المميزين، تفوق إمكانات أندية المحترفين، بينما كشفت البطولة القارية عن تألق ستة لاعبين جيدين، بقيمة سوقية لا تتجاوز مليون دولار للاعب الواحد.

للإطلاع على اللاعبين الأفارقة الستة، يرجى الضغط على هذا الرابط.