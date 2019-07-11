الامارات | الجزيرة يعلن رحيل ليوناردو

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعلن رحيل ليوناردو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة في بيان رسمي لها رحيل مهاجم الفريق البرازيلي ليوناردو بيريرا بعد ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق، أسهم خلالها في فوز فخر أبوظبي ببطولة الدوري في موسم 2016. وتقدّمت شركة كرة القدم بالنادي بالشكر إلى اللاعب على إسهاماته الكبيرة مع الفريق، وما قدمه في مسيرة النادي خلال السنوات الثلاث الماضية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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