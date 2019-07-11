الامارات | حتا يتعاقد مع عبدالله كاظم لموسم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يتعاقد مع عبدالله كاظم لموسم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم لنادي حتا، أول من أمس، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام» التعاقد مع لاعب نادي الوصل عبدالله كاظم، على سبيل الإعارة لموسم واحد، وذلك لتمثيل الفريق في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، في ثالث صفقات الإعصار خلال اليومين الماضيين بعد التعاقد مع لاعب الشارقة يوسف سعيد، ولاعب شباب الأهلي سعيد جاسم على سبيل الإعارة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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