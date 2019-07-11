الامارات | صحيفة: كودجا خليفة اللاعب جيان في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: كودجا خليفة اللاعب جيان في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقعت صحيفة «لا فري» التوغولية، أن يصبح لاعب العين الجديد، التوغولي لابا فودو كودجا، خليفة للاعب الغاني اسامواه جيان في صفوف «الزعيم». وأثنت الصحيفة التوغولية على الدور الكبير الذي ظل يقدمه اللاعب لابا كودجا لأبناء بلده من خلال المشروعات الهادفة التي ينفذها، وآخرها تنظيمه بطولة في مسقط رأسه في توغو، بهدف تشجيع الشباب على مواصلة تعليمهم بجانب لعب الكرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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