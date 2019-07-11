الامارات | سعود المعلا يدشن الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن سعود المعلا يدشن الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الفردية التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة، وتستمر حتى 14 الجاري.

وقام الشيخ سعود المعلا بجولة في القاعة، ورافقه الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عمر نعمان، وعضو مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، محمد العوضي.

وأشاد رئيس الاتحاد العربي للعبة بالمشاركة الكبيرة في البطولة، التي تؤكد أن قاعدة الشطرنج تتطور وتتسع، وهو نتاج تطبيق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الخاص بالفئات المشمولة من حَمَلة الجواز والمراسيم وأبناء المواطنات والمقيمين، مؤكداً أن مثل هذه البطولة من شأنها أن ترفع مستوى اللاعبين المواطنين، خصوصاً لاعبي المنتخب الذين يمثلون الدولة في المحافل الخارجية، وننتظر منهم الكثير في البطولات المقبلة، موجهاً الشكر إلى اتحاد الشطرنج برئاسة الدكتور سرحان المعيني، ونادي دبي للشطرنج والثقافة، على الاستضافة والتنظيم الجيد.

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من ناحية أخرى، يعقد اتحاد الشطرنج اجتماعاً، مساء اليوم، مع لاعبي ولاعبات المنتخب المشاركين في بطولة العرب الفردية للفئات السنية من ست إلى 20 سنة للأولاد والفتيات، وستقام خلال الفترة من 19 إلى 27 يوليو المقبل بالأردن، وذلك قبل بدء الجولة السادسة من البطولة بعدما أقيمت، أمس، الجولتان الرابعة والخامسة.

وعلى مستوى النتائج، أسفرت مسابقة السيدات عن تعادل وافية درويش مع عبير علي، فيما نجحت عايشة إحسان في التغلب على مريم طه، وتتصدر عبير علي قمة الفئة برصيد 2.5 نقطة، تليها وافية درويش برصيد 1.5 نقطة، ثم نقطة واحدة لكل من بشاير خليل وعايشة إحسان ومريم طه.

وفي مسابقة تحت 20 سنة، عاد عمار السدراني لانتصاراته بتغلبه على عطية أحمد، فيما فاز سلطان الزعابي على محمد مرشول، وتعادل عبدالعزيز صالح مع سلطان فاضل الشامسي، ويتقاسم سلطان الزعابي وعمار السدراني قمة المسابقة برصيد 2.5 نقطة، يليهما محمد مرشول برصيد نقطتين ثم سلطان فاضل برصيد نقطة واحدة، ونصف نقطة لكل من عطية أحمد وعبدالعزيز صالح، وفي المسابقة نفسها للفتيات فازت موزة المعمري على منال حسين الحمادي واليازية الحوسني على جواهر خليل وشانيا ميشرا على شيماء نعمان، وتتصدر موزة المعمري الفئة برصيد ثلاث نقاط، تليها شيماء نعمان بنقطتين وشانيا ميشرا 1.5 نقطة ووديمة الكلباني 1.5 نقطة واليازية الحوسني نصف نقطة.