الامارات | ناشئو الشارقة يقضون فترة معايشة مع مانشستر سيتي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد فريق تحت 16 سنة بنادي الشارقة للمغادرة إلى إنجلترا، في 21 الجاري، لقضاء فترة معايشة في نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، إذ قدم مدير عمليات كرة القدم بنادي مانشستر سيتي سيمون هوايت، ومدير عمليات النادي الإنجليزي في الإمارات كريستيان ماهون، شرحاً للبعثة بشأن هذه الرحلة، علماً بأن فريق تحت 16 سنة فاز ببطولة أبوظبي الدولية التي ينظمها مانشستر سيتي في أبوظبي، كأول فريق إماراتي يفوز بها منذ بداية البطولة قبل ثلاث سنوات، ما دفع إدارة أكاديميات مانشستر سيتي إلى دعوته لفترة معايشة تمتد لخمسة أيام بإستاد الاتحاد في مانشستر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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