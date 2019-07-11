الامارات | بعثة أصحاب الهمم تصل كازاخستان للمشاركة في المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة أصحاب الهمم تصل كازاخستان للمشاركة في المونديال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة فرسان الإرادة الإماراتية إلى كازاخستان، التي تستضيف بطولة العالم لرفعات القوة، التي تستمر حتى21 من الجاري.
ويشارك منتخب أصحاب الهمم في هذا المحفل العالمي بوفد قوامه 15 عضواً، برئاسة عبدالله حسن الفلاسي، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري، وتضم قائمة لاعبي المنتخب البطل البارالمبي محمد خميس المشارك في مسابقات فئة وزن 97 كغم، وأحمد خميس فئة وزن 107 كغم، وعادل شانبيه فئة وزن 88 كغم، وسيف الزعابي فئة 72 كغم، وراشد أحمد فئة 97 كغم، واللاعب الصاعد أسامة عبدالحميد فئة وزن 54 كغم، وموزة الزيودي فئة 55 كغم وهيفاء النقبي فئة 79 كغم.
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