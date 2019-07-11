الامارات | تَوَاصل برنامج «انطلق» لتمكين الشباب في القطاع الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن تَوَاصل برنامج «انطلق» لتمكين الشباب في القطاع الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل للأسبوع الثاني فعاليات برنامج مجلس دبي الرياضي لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، الذي يحمل اسم «انطلق»، بهدف تمكين أفراد المجتمع والإسهام في تهيئة شباب الوطن للعمل في المؤسسات الرياضية، وإسهامهم في تطوير القطاع الرياضي، وتنفيذ أهداف المجلس في المجالين الرياضي والمجتمعي.

ويهدف برنامج «انطلق» إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل، من خلال اكتساب المهارات والخبرات اللازمة، وربط احتياجات القوى العاملة وكفاءات المنتسبين في المجلس ببرنامج «انطلق»، واستخدام أساليب حديثة في تدريب المنتسبين للبرنامج، واستثمار الوقت الحر للطلبة، وذلك من خلال تدريبهم بغرس مبادئ التفكير العلمي والعملي ومهارات التخطيط والتنظيم والأداء، وتأهيل خدمة المجتمع وتحمل المسؤولية والتقيد بالمواعيد، واكتساب مهارات مختلفة وتكريس اتجاهات سلوكية إيجابية كالتعاون وروح الفريق وتحمل المسؤولية، وتشجيع الشباب على التطوع للعمل في تنظيم الفعاليات الرياضية.