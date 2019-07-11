الامارات | شايفر: عقدي مع بني ياس مفتوح

شكرا لقرائتكم خبر عن شايفر: عقدي مع بني ياس مفتوح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، أن عقده مع النادي مفتوح وغير محدد المدة، وأنه يتطلع للبقاء مع الفريق لأطول فترة ممكنة، يستطيع فيها تحقيق طموحات إدارة وجماهير النادي بالمنافسة في البطولات، وهذا الهدف هو الذي تم الاتفاق من أجله مع إدارة النادي لبناء فريق قوي يستطيع تحقيق هذه الطموحات، باعتبار بني ياس واحداً من أكبر أندية الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته شركة كرة القدم بالنادي، أمس، لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام، بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق صالح إسماعيل، ومدير الفريق مرزوق المنصوري، ولاعب وسط الفريق فواز عوانة، وأفراد الجهاز المعاون.

وقال شايفر: «سعيد بالعودة من جديد للعمل في الإمارات، وأشكر إدارة النادي على ثقتهم الكبيرة بقدرتي على بناء فريق قوي يمزج بين الخبرة والشباب، يستطيع تلبية طموحات الجماهير، ويكون من المنافسين في البطولات المحلية، وقد تم الاتفاق مع الإدارة على وضع هذه الاستراتيجية وتوفير كل السبل، من أجل إنجاح منظومة العمل الجماعي الاحترافي، وبناء قاعدة متينة على حد سواء».

وأشار شايفر إلى أنه كان متابعاً جيداً للكرة الإماراتية، على الرغم من غيابه عن البلاد 10 سنوات، وهى المدة التي أعقبت عمله في فريقي الأهلي (سابقاً)، والعين، اللذين حقق معهما الكثير من الإنجازات.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق، صالح إسماعيل: «نجحت إدارة بني ياس في التعاقد مع المدير الفني العالمي شايفر، المعروف بإنجازاته الكبيرة مع المنتخبات والأندية التي تولى تدريبها من قبل، خصوصاً فريقي الأهلي (سابقاً)، والعين، بجانب منتخبي الكاميرون وتايلاند، وهو إضافة قوية جداً للنادي، وسنتعاون معاً ونقدم له كل التسهيلات، من أجل أن يساعدنا في إحداث نقلة نوعية لكرة القدم بالنادي، واحتلال مكانة تليق بالقلعة السماوية».

وأكد وينفريد شايفر أن هناك مفاوضات جادة مع اللاعب الجنوب إفريقي أياندا باتوسي (26 عاماً)، لاعب خط وسط فريق كيب تاون الجنوب إفريقي، الذي كان معاراً لفريق الاستقلال الإيراني، من اجل الانضمام إلى بني ياس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد شايفر، لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعب سبق أن لعب تحت قيادتي أثناء عملي مع فريق الاستقلال الإيراني، وقد قمت بترشيحه لإدارة نادي بني ياس وطلبت سرعة الدخول في مفاوضات معه، وبالفعل بدأت الإدارة هذه المفاوضات، وآمل أن تنتهي في أسرع وقت حتى يلحق اللاعب بمعسكر الفريق الخارجي في إسبانيا». وأضاف: «طلبت أيضاً من إدارة النادي التفاوض مع لاعبين أجنبيين آخرين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وقد بدأت المفاوضات معهما بالفعل، ولن نعلن اسمي اللاعبين حتى تنتهي المفاوضات معهما بنجاح». وأشار شايفر إلى أن: «بني ياس نجح في التعاقد مع لاعب أجنبي مميز جداً، هو البرازيلي لويز أنطونيو لاعب الشباب السعودي السابق، والذي سيكون إضافة قوية جداً للفريق في الموسم الجديد، وهو لاعب يملك الكثير من المميزات المهارية والتكتيكية، كما نجحت إدارة النادي في التعاقد مع لاعبين أجنبيين من صغار السن من فئة المقيمين، هما البرازيلي فيكتور جواو والبرتغالي لويس سيرجيو، وهما أيضاً من اللاعبين المميزين، وسيكون لهما دور كبير مع الفريق في الموسم الجديد، وهذه التعاقدات ضمن سياسة النادي في بناء فريق قوي يمزج بين لاعبي الخبرة والشباب، ويستطيع تحقيق كل ما تطمح إليه إدارة النادي وجماهيره».

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الريسي: بني ياس مقبل على موسم مملوء بالتحديات

قال رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، في تصريحات صحافية، إن التعاقد مع المدير الفني الألماني وينفريد شايفر، يؤكد أن الخطوات التي قطعها النادي في سبيل الارتقاء بحضوره على الصعد كافة، لم تقتصر على هذه الصفقة فقط، إذ كانت الأشهر والأسابيع الماضية تشهد تحركات كبيرة شملت مختلف القطاعات والفرق الرياضية الأخرى، والتي تم تدعيهما بخبرات فنية عالية، سواء في لعبة الكرة الطائرة أو كرة السلة أو الجوجيتسو، بل والألعاب كافة التي يحتضنها النادي، وهي التحركات التي جاءت ترجمة لتوجيهات القيادة العليا للنادي، ممثلة بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، النائب الثاني لرئيس النادي.

وأضاف: «نؤكد أن النادي سيقبل على موسم رياضي وثقافي واجتماعي مملوء بالتحديات، وسيكون امتداداً للموسم الماضي الذي حقق فيه العديد من النجاحات، وكنا ومازلنا نسعى إلى المزيد».

4 مباريات ودية في معسكر إسبانيا

قال مدير فريق بني ياس، مرزوق المنصوري، إن الفريق بدأ تدريباته، أمس، استعداداً للموسم الجديد بعد انتهاء اللاعبين من إجراءات الفحوص والقياسات الطبية، وستستمر التدريبات يومياً حتى موعد السفر إلى مدينة ملقا الإسبانية يوم 17 الجاري، لإقامة المعسكر الخارجي الذي يمتد حتى 8 من أغسطس المقبل.

وقال المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الفريق سيؤدي أربع مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي، أيام: 24 و27 و31 يوليو الجاري، ويوم 6 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى البلاد يوم 8 أغسطس، لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد، ولم تحدد بعد أطراف هذه المباريات.

معتز عبدالله مساعداً لشايفر

قال عضو مجلس الإدارة المشرف العام على فريق بني ياس، صالح إسماعيل، إن إدارة شركة كرة القدم بالنادي اعتمدت التشكيل النهائي للجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة المدير الفني شايفر، ومعه نجم الكرة الإماراتية ونادي العين السابق معتز عبدالله مساعداً، ومعهما ثلاثة مساعدين آخرين، هم: الألماني مارتن، والجامايكي ميغول المدير الفني السابق لمنتخب جامايكا، والمحلل الفني الألماني ساشا شايفر (ابن المدير الفني وينفريد شايفر)، ومدرب اللياقة البدنية الألماني فيليب، ومدرب حراس المرمى الألماني كيهات، والسكرتير الفني للفريق، المصري عمرو المصري.