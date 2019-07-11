الامارات | محمود البلوشي: انتظروا «العربي» فريقاً قوياً ومؤثراً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البلوشي: انتظروا «العربي» فريقاً قوياً ومؤثراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير الفريق الأول للنادي العربي محمود البلوشي، أن فريقه يتطلع إلى رفع سقف تطلعاته في الموسم المقبل إلى أعلى مما حققه خلال الموسمين الماضيين، بحيث يكون الفريق الأول مميزاً بالأداء ومحققاً لنتائج ايجابية جيدة ومؤثراً في منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، ليستعيد الصور الفنية الجميلة له في مواسم سابقة.

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «انتظروا النادي العربي في المستقبل القريب فريقا قوياً ومؤثراً، والعمل جارٍ لتحقيق هذه التطلعات وفقاً لروية واستراتيجية مجلس إدارة النادي».

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وأكد أن: «التجديد للمدرب الكرواتي بريدراغ ستيلينوفتش جاء بهدف الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق، وتم تصعيد ستة لاعبين من فريق الشباب، بناءً على توجيهات مجلس الإدارة لإعطائهم فرصة الدفاع عن ألوان النادي الذي احتضنهم لسنوات، وقد تم اختيار الأفضل بينهم، وهذه المجموعة سيكون لها دور فني بارز».

وعن المحترفين الأجانب كشف محمود البلوشي، أن اللاعب العاجي ابراهيما دياكيه مرشح قوي للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، مبيناً أن التفاوض معه سيكون خلال الفترة المقبلة بتوصية من الجهازين الفني والإداري، وبخصوص المحترف الأجنبي الثاني، أكد أن إدارة النادي تفكر بهدوء بهذا الخصوص وليست مستعجلة لضمان أفضل اختيار، منوهاً بأن «المهاجم السابق الروماني ميهاي الكسندر لم يتم تجديد التعاقد معه، والعمل جارٍ لإيجاد البديل».

وتابع البلوشي: «الجهاز الفني سيكون حاضراً بتاريخ 20 الجاري، لإجراء الاختبارات الفنية والبدنية على عدد من اللاعبين الجدد الراغبين في الانضمام إلى صفوف الفريق لاختيار من يتم الاتفاق عليه مع اللجنة الفنية».