الامارات | الوحدة يتعادل مع «في سي إس» الهولندي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يتعادل مع «في سي إس» الهولندي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريق الوحدة مع فريق «في سي إس» أحد أندية دوري الدرجة الثانية الهولندي بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما، أول من أمس، ضمن سلسلة اللقاءات الودية التي يجريها الوحدة خلال معسكره الخارجي المقام بهولندا حالياً، استعداداً للموسم الجديد. سجل أهداف الوحدة كل من حمدان الكمالي (هدفان) واللاعب سام شتاين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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