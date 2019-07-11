شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يحسم مصير العروض الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن الدولى المصرى محمود حسن «تريزيجيه»، نجم فريق قاسم باشا التركى، رفض عدة عروض من جانب ناديى إيفرتون وواتفورد، حيث يفضل الانتقال إلى صفوف أستون فيلا الصاعد حديثًا إلى الدورى الإنجليزى، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن مسؤولى أستون فيلا يرغبون في تقديم عرض جديد خلال الساعات القليلة المقبلة إلى نادى قاسم باشا، بمبلغ يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترلينى، مقابل الحصول على خدمات الفرعون المصرى في الموسم الكروى الجديد.

وأضافت الصحيفة أن تريزيجيه يرغب في الرحيل عن صفوف قاسم باشا وخوض تجربة جديدة في الدورى الإنجليزى وبالتحديد مع فريق أستون فيلا، وذلك بسبب ضمان المشاركة بصفة أساسية مع الفريق، لاسيما أن فيلا دين سميث، المدير الفنى للفريق الإنجليزى، حرص على متابعة اللاعب مع المنتخب الوطنى خلال مشاركته في بطولة أمم إفريقيا قبل أن يودع الفراعنة منافسات «كان 2019»، أمام جنوب إفريقيا من دور ثمن النهائى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن تريزيجيه تلقى العديد من العروض يأتى من أبرزها إيفرتون وواتفورد الإنجليزيان بجانب فنربخشة وجالطة سراى التركيين إلا أن اللاعب حدد وجهته المقبلة وهو الرحيل لأستون فيلا.

وتابعت أن مسؤولى أستون فيلا أرسلوا كشافين لمتابعة «تريزيجيه» خلال ثلاث مباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال دور المجموعات قبل أن يأتى المدير الفنى للفريق ويتابعه في مباراة جنوب إفريقيا، حيث يهتم سميث بتدعيم صفوف الفريق خاصة بعد الصعود إلى بطولة الدورى الإنجليزى في الموسم المقبل.

في نفس السياق، كشفت صحيفة «تاكفيم» التركية عن نص الرسالة التي أرسلها «تريزيجيه» إلى إدارة نادى قاسم باشا، والتى أكد فيها رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل خوض تجربة جديدة خارج الدورى التركى.

وقالت الصحيفة إن الفرعون المصرى قال في رسالته إلى مسؤولى قاسم باشا: «الآن أكملت مهمتى معكم، ليس لدى ما أضيفه وأرغب في الرحيل».

يذكر أن اللاعب كان قد سجل هدفًا مع المنتخب الوطنى خلال مشاركته في بطولة أمم إفريقيا في مباراة الافتتاح أمام زيمبابوى، ومن المنتظر أن يتم حسم مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة.