شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا إلى نصف نهائي «أمم أفريقيا» على حساب جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القاهرة)

بلغت نيجيريا الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، بفوزها 2-1 على جنوب أفريقيا بهدف في الدقائق الأخيرة من مباراتهما (الأربعاء) على استاد القاهرة الدولي الذي شهد الأسبوع الماضي إقصاء «بافانا بافانا» للمنتخب المصري المضيف.

وأمام آلاف المشجعين تقدم منتخب نيجيريا بهدف صامويل شوكويزي (27)، قبل أن تعادل جنوب أفريقيا عبر بونغاني زونغو (71). لكن النيجيري وليام إيكونغ فاجأ الجميع بتسجيله هدف فوز مباغتا في الدقيقة 88.

وتلاقي نيجيريا في الدور نصف النهائي (الأحد)، الفائز من المباراة المرتقبة الخميس بين الجزائر وساحل العاج.

وتسعى نيجيريا إلى التتويج بلقبها الرابع في البطولة القارية والأول منذ عام 2013، علما أنها غابت عن النسختين الأخيرتين. في المقابل، بلغت جنوب أفريقيا المتوجة باللقب مرة واحدة عام 1996، الدور نصف النهائي للمرة الأخيرة في نسخة عام 2000 عندما حلت في المركز الثالث.

وباستثناء الهدف الأول، أتت الدقائق الـ45 الأولى شحيحة على صعيد الفرص، وبدأها النيجيري ولفريد نديدي بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة الخامسة، جاءت عالية عن مرمى الحارس رونوين وليامس.

وكما في المباراة ضد مصر، شكل بيرسي تاو محور حركة الهجوم الجنوب أفريقي، وصنع في الدقيقة الـ11 تمريرة إلى ثيمبينكوزي كريستوفر لورتش مسجل هدف الفوز على منتخب الفراعنة (1-صفر)، لكن تسديدته من زاوية ضيقة جاءت خارج القائم الأيمن للحارس النيجيري دانيال أكبيي.

وانتظر النيجيريون الذين قاموا بتحركات أفضل في الشوط الأول، حتى الدقيقة 27 لكسر التعادل السلبي، عندما مرر أليكس أيووبي من الجهة اليسرى إلى صامويل شوكويزي داخل المنطقة. وبعدما تصدى الدفاع الجنوب أفريقي لتسديدته الأولى، عادت الكرة إلى مهاجم فياريال الإسباني الذي أودعها الشباك في المحاولة الثانية.

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وسنحت لشوكويزي فرصة للتعزيز، لكن تسديدته جاءت عالية (36).

وواصل النيجيريون أفضليتهم مطلع الشوط الثاني، وسنحت لهم فرصة خطرة في الدقيقة الخامسة منه عبر ركلة حرة رائعة نفذها أوغينيكارو بيتر إيتيبو لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، اتجهت إلى الزاوية اليمنى العليا للمرمى الجنوب أفريقي، قبل أن يلمسها وليامس ويترك للعارضة مهمة إبعادها.

وعلى عكس مجرى اللعب الذي كان يمضي بأفضلية نيجيرية، تمكن منتخب جنوب أفريقيا من معادلة النتيجة في الدقيقة 71، عبر كرة رأسية لبونغاني زونغو الذي وصلته الكرة محولة بالرأس إثر ركلة حرة نفذها تاو من على الجهة اليمنى، فعكسها برأسه أيضا إلى الجهة المقابلة لمرمى الحارس النيجيري.

وألغى الحكم المغربي رضوان جيد الهدف بداية بداعي وجود تسلل، قبل أن يعيد احتسابه إثر مراجعة عبر جهاز التواصل مع حكام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم «في أيه آر» التي بدأ اعتمادها في البطولة انطلاقا من الدور ربع النهائي.

وحاول بيرسي تاو هز الشباك النيجيرية بتسديدة من داخل المنطقة قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لكن محاولته جاءت سهلة بين يدي أكبيي.

وبينما بدت المباراة متجهة الى الوقت الإضافي، فاجأ وليام إيكونغ اللاعبين والجمهور، بمتابعته لكرة من ركلة ركنية مرت عن الجميع، وأودعها بهدوء في الشباك، مطلقا احتفالات كبيرة في الملعب.

وكانت نيجيريا قد أقصت في ثمن النهائي الكاميرون حاملة لقب النسخة الأخيرة، بالفوز عليها 3-2 بعد مباراة حماسية تبادل فيها المنتخبان التقدم. في المقابل، حققت جنوب أفريقيا أكبر مفاجآت البطولة، بإقصائها مصر المضيفة في الدور السابق، وذلك بهدف وحيد سجل في الدقيقة 85.

وفي دور المجموعات، حلت نيجيريا ثانية خلف مدغشقر في المجموعة الثانية، بينما كانت جنوب أفريقيا ثالثة الرابعة خلف المغرب وساحل العاج.