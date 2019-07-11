شكرا لقرائتكم "كاف" يوافق على مد القيد لفرق المشاركة فى البطولة الإفريقية للأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلى أن الإتحاد الإفريقي الكاف ، وافق على مد القيد لجميع الفرق المشاركة فى البطولة الإفريقية للأندية فى الموسم الجديد.

وقال المصدر :"الكاف وافق على مد القيد لجميع الفرق حتى يوم 31 يوليو الجاري بدون غرامات، وسيشارك اللاعبين المقيدي بداية من الدور التمهيدي"

وكان إتحاد الكرة قد تلقى خطاب من الكاف يخطرهم فيه برفض مد القيد المحلي للدورى المصري إلى 5 أغسطس وأن آخر موعد للقيد المحلي سيكون يوم 30 يوليو من الشهر الجاري، بعد مخاطبة الجبلاية الكاف لمد فترة قيد اللاعبين فى قوائم الأندية الأفريقية حتى 5 أغسطس المقبل بدلاً من 30 يوليو المقبل بناء على انتهاء الدوري يوم 30 يوليو الجاري قبل أن يتم تعديل الجدول.

يذكر أنه تم تقديم موعد مباراة الأهلى والزمالك لتقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، كما تقرر تعديل مباريات الدوري المؤجلة وتقديمها 24 ساعة أيضًا وجاءت كالتالي :

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الجونة - الزمالك 21 يوليو

الزمالك - الإسماعيلي 24 يوليو

المقاولون - الأهلي 24 يوليو

الأهلى - الزمالك 28 يوليو.