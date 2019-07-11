شكرا لقرائتكم تعرف على خطوات استقبال " تايم سبورت" القناة الناقلة لبطولة أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنقل قناة تايم سبورت مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى على 6 استادات مختلفة. كما تنقل قناة تايم سبورت كواليس المنتخبات الأخرى المشاركة فى البطولة فى التدريبات وفنادق الإقامة. ولضمان استقبال جميع المباريات دون تشفير أو اشتراك، نقدم ، شرحًا مفصلا عن طريقة استقبال القناة الناقلة للبطولة، بطريقة سهلة وبسيطة كالتالى. 1- التأكد فى البداية من إمكانية استقبال دعم البث الأرضى الرقمى فى شاشة التلفزيون. 2- الذهاب إلى الإعدادات 3- ثم الذهاب إلى القنوات. Advertisements 4- توليف إعداد القناة. 5- توليف تلقائى. 6- بحث رقمى فقط، وانتظر التحميل. 7- اضغط على تم، واختيار قناة تايم سبورت. تمتع بمشاهدة جميع مباريات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

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