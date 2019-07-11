شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على تذاكر مواجهة محمدوف وبويرير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الأيام الأخيرة، إقبالاً على شراء التذاكر المخصصة للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الروسي حبيب نور محمدوف، والأمريكي داستين بويرير، المقرر لها 7 سبتمبر/أيلول المقبل، في صالة «ذا أرينا ياس» على لقب (UFC 242)، ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي. وكشفت اللجنة المنظمة عن تنظيم نزالين نسائيين لأول مرة. وإضافة تسع مواجهات أخرى.

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