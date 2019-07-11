شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يقدم مدربه الألماني شايفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

قدم بني ياس مدربه الجديد الألماني، وينفريد شايفر، لوسائل الإعلام، أمس، بأحد الصالات في بوابة الشرق مول، بالعاصمة أبوظبي، حيث سيتولى مهمة تدريب السماوي في الموسم الجديد، من دون الإفصاح عن مدة، وقيمة العقد.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، إن التعاقد مع شايفر يؤكد على أن الخطوات التي قطعها النادي في سبيل الارتقاء بحضوره على الصعد كافة.

واختتم تصريحه بأن نادي بني ياس سيقبل على موسم رياضي مملوء بالتحديات، وسيكون امتداداً للموسم الماضي الذي حقق فيه العديد من النجاحات، لكننا كنا، وما زلنا، نسعى إلى المزيد ونحن على ثقة بأن المستقبل افضل.

وأكد صالح إسماعيل عضو شركة بني ياس لكرة القدم، والمشرف العام للفريق، أن شايفر غني عن التعريف، وحقق نجاحات كبيرة مع الفرق التي دربها على مدار سنوات طويلة، مع العين والأهلي، ومنتخبات الكاميرون وتايلاند وجامايكا، مشيراً إلى أن شركة كرة القدم ستقدم للمدرب كل الإمكانات من أجل احتلال مركز متقدم في الدوري.

بدوره، أعرب شايفر عن سعادته بالعودة للعمل في الإمارات التي اعتبرها بيته الثاني بعد غياب آخر دام عشر سنوات.

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وقال: تحدثت مع سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، حول شؤون النادي بني ياس، وجمعتنا طموحات مشتركة واتفاق على تحقيقها، وهي بناء فريق قوي للمستقبل، وتطوير خطة مستقبلية طويلة الأمد، وهذا ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق النجاح الذي نسعى إليه.

وشدد شايفر على أن يكون نادي بني ياس هو الأهم، والرقم واحد، من خلال جميع أدوار العمل، وأكد شايفر أن الجهاز الفني لديه طموح ورغبة قوية في تحقيق الطموحات، مشيراً إلى أنه قاد وال تدريب للفريق، أمس، ولمس الرغبة والطموح لدى اللاعبين في تقديم موسم جيد، والجميع سيعمل على تحقيق النتائج الإيجابية.

وأوضح المدرب الجديد أنه يطمح إلى بناء فريق قوي وقال «هدفي الوحيد خلال الموسم هو الفوز في كل مباراة، وهذا من طبعي كمدرب، وسعيد للغاية بالجهاز الفني المعاون، والمهم أن نجهز الفريق، ولا نعلم ماذا سيحدث مستقبلاً، ويجب أن نبني فريقاً كما نبني أي منزل من القاعدة».

وكشف شايفر أنه متابع لدوري الخليج العربي في السنوات الماضية،وشاهد فريق العين في 4 مناسبات مختلفة، وحضر بعض مباريات كأس آسيا 2019.

وفضل شايفر عدم الكشف عن مدة العقد وقال: «عقدي مفتوح، وأشعر برغبة في البقاء والاستمرار لمدة طويلة مع بني ياس، خاصة أن هناك طموحاً للنادي، وحديثي مع إدارة النادي كان إيجابياً».

وقال مرزوق المنصوري مدير الفريق، إن تجمع السماوي انطلق في اليومين الماضيين بالفحوص الطبية، وأجرى تدريباً صباحياً ومسائياً، أمس، وأن موعد السفر إلى معسكر إسبانيا يوم 17 يوليو/ تموز الجاري، والعودة 8 أغسطس/ آب المقبل.

وضم الجهاز الفني المعاون، معتز عبدالله حارس مرمى منتخبنا والعين والوحدة والشعب وعجمان سابقاً، وهو سيشغل منصب مساعد المدرب، إضافة إلى مساعدين هما مارتن وميمول، وساشا شايفر محلل فني، وفيليب مدرب لياقة، وكيهات مدرب للحراس.