الخنيسي: الضغط علينا وليس على مدغشقر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر المهاجم طه ياسين الخنيسي، أن الضغط سيكون على منتخب تونس عندما يلاقي منتخب مدغشقر.

ورداً على سؤال عن سر تحسن أداء نسور قرطاج في المباراة الأخيرة، مقارنة مع المباريات الثلاث الأولى، قال الخنيسي «لا يوجد سر، المباريات الثلاث الأولى في ذهننا كانت بمثابة بطولة مصغرة، يمكن الاستدراك فيها. لكن تحدثنا مع بعضنا بعضاً وكل واحد تحمل مسؤولياته، وأردنا أن نقوم برد فعل، وقمنا بذلك ضد غانا».

وأضاف: «تونس تصل دائماً إلى ربع النهائي، وهذا يعني أننا لم نحقق شيئاً بعد»، معتبراً أن منتخب مدغشقر «قوي، ومنظم، ويعرف كيف يلعب الكرة، الضغط سيكون علينا، لأننا لم نترشح إلى الدور نصف النهائي منذ فترة»، أي منذ 2004.

ورأى أن «مباراة غانا أعادت لنا الثقة. والمباراة ضد مدغشقر ستكون مختلفة، الضغط سيكون مسلطاً علينا. نحن من يجب أن نلعب الكرة، ويجب أن نفوز»، متابعاً «منتخب مدغشقر صحيح منتخب مغمور، لكن كما رأيتم في هذه الكأس، حصلت مفاجآت كثيرة».