دبي تحتفي ب «وقت الريشة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مدينة دبي الاحتفال بالذكرى الخامسة لإطلاق مبادرة وقت الريشة بحضور البطل العالمي الدنماركي فيكتور أكسيلسن، وأسهم البرنامج على مدار السنوات الخمس الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات البارزة من خلال تدريب 600 معلم ومعلمة و160 مدرباً و100 حكم معتمد على مستوى دولة الإمارات، فيما شاركت 120 مدرسة و20 مركز تدريب إماراتياً واستفاد من البرنامج 12 ألف طفل وتم توزيع 10 آلاف مضرب على المشاركين. وعلى هامش تواجده في دبي وحضور الاحتفالية، قال البطل العالمي الدنماركي: «مبادرة وقت الريشة مهمة بالتأكيد لزيادة شعبية اللعبة وتطويرها، وهناك إمكانات كبيرة في الشرق الأوسط ودبي، لقد شاركت في نهائيات دبي العالمية لمحلات السوبر ماركت وكانت تجربة رائعة، آمل أن تستمر الرياضة في النمو وسأبذل قصارى جهدي لرفع مستوى الوعي بالرياضة كذلك».