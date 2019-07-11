سعود المعلا يدشن الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الفردية، التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة، وتستمر حتى يوم 14 يوليو/تموز الجاري.

وقام الشيخ سعود المعلا بجولة في القاعة، ورافقه عمر نعمان الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومحمد العوضي عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

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وأثنى رئيس الاتحاد العربي للعبة بالمشاركة الكبيرة في البطولة، والتي تؤكد أن قاعدة الشطرنج تتطور وتتسع، وهو نتاج تطبيق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ الخاص بالفئات المشمولة من حملة الجواز والمراسيم وأبناء المواطنات والمقيمين، مؤكداً أن مثل هذه البطولة من شأنها أن ترفع مستوى اللاعبين المواطنين خاصة من لاعبي المنتخب الذين يمثلون الدولة في المحافل الخارجية، وننتظر منهم الكثير في البطولات المقبلة، موجهاً الشكر إلى اتحاد الشطرنج برئاسة الدكتور سرحان المعيني ونادي دبي للشطرنج والثقافة على الاستضافة والتنظيم الجيد.

من ناحية أخرى، يعقد اتحاد الشطرنج اجتماعاً مساء اليوم مع لاعبي ولاعبات المنتخب المشاركين في بطولة العرب الفردية للفئات السنية من 6 إلى 20 سنة للأولاد والفتيات والتي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 27 يوليو/تموز المقبل بالأردن؛ وذلك قبل بدء الجولة السادسة من البطولة؛ بعدما أقيمت، أمس، الجولتان الرابعة والخامسة.

وعلى مستوى النتائج، فقد أسفرت مسابقة السيدات عن تعادل وافية درويش مع عبير علي فيما نجحت عايشة إحسان في التغلب على مريم طه، وتتصدر عبير علي قمة هذه الفئة، وفي مسابقة تحت 20 سنة، عاد عمار السدراني لانتصاراته؛ بتغلبه على عطية أحمد فيما فاز سلطان الزعابي على محمد مرشول وتعادل عبد العزيز صالح مع سلطان فاضل الشامسي، ويتقاسم سلطان الزعابي وعمار السدراني قمة المسابقة، وفي نفس المسابقة للفتيات فازت موزة المعمري على منال حسين الحمادي واليازية الحوسني على جواهر خليل وشانيا ميشرا على شيماء نعمان وتتصدر موزة المعمري هذه الفئة.