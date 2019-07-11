الزوراء يهزم الجوية في «الكلاسيكو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

بات فريق الشرطة قريباً جداً من خطف لقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2018 2019 بالرغم من تعادله مع مضيفه فريق النجف من دون أهداف، ضمن الجولة ال 35 من الدوري، إذ يحتاج الشرطة إلى نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاث المتبقية حتى يتوّج بشكل رسمي بلقب البطولة. وفي «كلاسيكو العراق» فاز فريق الزوراء على ملاحقه فريق القوة الجوية بهدف واحد مقابل لا شيء سجله البديل علي رحيم في الدقيقة 87 عبر تسديدة جميلة.

وقدّم الفريقان مباراة متوسطة المستوى كانت الأفضلية فيها تصب في صالح القوة الجوية الذي أهدر لاعبه إبراهيم بايش أكثر من فرصة جيدة كانت سانحة للتسجيل، فيما ظهر الزوراء بشكل منظم دفاعياً وخطف نقاط المباراة.