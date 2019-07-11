ديبوي: نتطلع لكتابة التاريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الفرنسي نيكولا ديبوي، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، إنه وفريقه يقدران قوة المنتخب التونسي، لكنه يتطلع أيضاً لكتابة التاريخ في كرة القدم الإفريقية.

وقال ديبوي: إن «المباراة لها حسابات مختلفة خاصة أن المنتخب التونسي من الفرق القوية، والتي تقدم كرة هجومية بالإضافة إلى نجاحه في الإطاحة بمنتخب قوي مثل المنتخب الغاني، ولديه طموح قوي في التأهل للدور قبل النهائي».

وأضاف ديبوي أن جميع لاعبيه «في حالة فنية وبدنية جيدة، ولديهم الإصرار على استكمال ما بدأناه منذ انطلاق البطولة، فنحن لدينا الحق في المنافسة على التأهل للدور قبل النهائي رغم أنها المشاركة الأولى لمنتخبنا في النهائيات».

وأكد ديبوي من جديد: «نسعى لكتابة تاريخ جديد في الكرة الإفريقية من خلال التأهل للدور قبل النهائي في الظهور الأول لنا بالبطولة».