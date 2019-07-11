مجلس دبي يواصل فعاليات برنامج «انطلق»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل للأسبوع الثاني فعاليات برنامج مجلس دبي الرياضي لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة الذي يحمل اسم «انطلق»، وذلك في إطار جهود المجلس لتمكين أفراد المجتمع، والمساهمة في تهيئة شباب الوطن للعمل في المؤسسات الرياضية، وإسهامهم في تطوير القطاع الرياضي، وتنفيذ أهداف المجلس في المجالين الرياضي والمجتمعي.

والتقى سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام مع الشباب المشاركين في برنامج «انطلق»، بحضور صالح المرزوقي، مدير إدارة الدعم المؤسسي.

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وتحدث سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي عن مميزات العمل في القطاع الرياضي، والدور الكبير الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لتطوير القطاع الرياضي، وقال: «تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب، وتحرص على الاستثمار في الشباب وتقدم لهم كل سبل الدعم والتمكين، كما توفر لهم البيئة المناسبة للإسهام في مسيرة التنمية المستدامة، وتشجعهم ليتميزوا في كافة المجالات ويؤسسوا جيلًا قوياً قادراً على قيادة مسيرة التطور ويعزز البناء الحضاري للدولة، فهم ثروة الوطن ومستقبله، لذلك يجب على الشباب أن تكون لديه طموحات عالية لرسم خريطة المستقبل لتحقيق رفعة وعزة الوطن».

وأكد سعيد حارب أهمية الاستفادة من فرصة التدريب لاكتساب الخبرة والمهارة من خلال العمل في المؤسسات الوطنية وخاصة مجلس دبي الرياضي الذي يعد من أهم المؤسسات في حكومة دبي، حيث يقع على عاتقه مهمة تأسيس قطاع الشباب في المجال الرياضي.

وقال ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي: «إن الشباب هم أحد أهم أولويات مجلس دبي الرياضي الذي يسعى منذ تأسيسه إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية على جميع المستويات، فقد أطلق المجلس العديد من البرامج والمبادرات الرائدة التي تتيح الفرصة للشباب لكسب الخبرة وربط المعرفة العلمية بالحياة المهنية، وتهيئتهم للمستقبل، ونقل المعرفة والخبرات بين مختلف الأجيال».