الوحدة يتعادل مع «في سي إس» الهولندي ودياً

واصل فريق الوحدة نتائجه الإيجابية خلال معسكره التدريبي الخارجي المقام في هولندا، حيث تعادل مع فريق «في سي إس» أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الهولندي، بثلاثة أهدف لكل منهما، في المباراة الودية الثالثة التي أقيمت أمس الأول، ضمن برنامج مباريات الفريق الودية استعداداً للموسم الجديد ومباراة النصر السعودي في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال آسيا.

وكان العنابي حقق الفوز في المباراة الودية الأولى أمام جلوبال بثلاثية نظيفة، وتعادل في المباراة الثانية أمام اف سي تونيتي سلبياً.

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وتقدم الوحدة في الشوط الأول 2-1، وبدأ العنابي التسجيل عن طريق مدافعه حمدان الكمالي «ق 27»، ثم تعادل الفريق الهولندي «ق 29»، وأضاف حمدان الكمالي الهدف الثاني له وللوحدة «ق 42» من ضربة حرة مباشرة، وفي الشوط الثاني أحرز الفريق الهولندي هدف التعادل «ق 47»، ثم تقدم للمرة الأولى «ق 82»، ونجح لاعب الوحدة الشاب الهولندي سام في إحراز هدف التعادل للعنابي «ق 90».

وأشرك موريس شتاين مدرب الوحدة في ضربة البداية تشكيلا مكونا من راشد علي في حراسة المرمى والحسين صالح وحمدان الكمالي وماجد عبدالله وعبد الله الكربي في خط الدفاع وميلسي وأحمد علي وإسماعيل مطر وطحنون الزعابي في خط الوسط ودودو وتيغالي في خط الهجوم، ودفع في الشوط بمجموعة كبيرة من اللاعبين البدلاء والشباب، وظهر معظم اللاعبين بمستوى بدين وفني جيد.

وشهدت المباراة غياب يحيى الغساني الذي لايزال في فترة التأهيل، وأحمد راشد الذي تعرض لإصابة في التدريبات التي سبقت المباراة وسيخضع لفحص طبي لتحديد مدى الإصابة. ومثلت المباراة تجربة مفيدة لفريق الوحدة، ومنح خلالها المدير الفني موريس شتاين الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة في المباراة، من أجل الوقوف على مستواهم البدني والفني بعد مرور أسبوعين على بدء المعسكر، ومن المنتظر أن يخوض فريق الوحدة ثلاث مباريات أخرى خلال المعسكر قبل عودته إلى أبوظبي، ولم تحدد بعد أطراف ومواعيد هذه المباريات.