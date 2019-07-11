تعاون بين أكاديمية المطية وأمريكا الجنوبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة أكاديمية المطية اجتماعاً مع البرتغالي كارلوس دا سيلفا الوسيط الرياضي المعروف وذلك لجلب لاعبين من أمريكا الجنوبية والبرتغال وإسبانيا للتدرب في الأكاديمية في الفترة المقبلة، وأكد جمعة عتيق رئيس مجلس إدارة الأكاديمية أن الاجتماع أثمر عن عدد من الأفكار بين الجانبين ستطبق على أرض الواقع في الفترة المقبلة.

وسيشمل التعاون أيضاً إرسال لاعبين من الأكاديمية إلى البرتغال والبرازيل لخوض معسكرات قصيرة للاستفادة من تجارب هذه الدول في مجال كرة القدم، وأوضح جمعة عتيق أن الإدارة تطمح لمزيد من التعاون مع جهات رياضية في البرتغال والبرازيل والأرجنتين لمزيد من التطور.

وأفاد جمعة عتيق أن العمل جار في فريق الأكاديمية الذي سيشارك في دوري الدرجة الثانية والذي من المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل، مبيناً أن الترتيبات تسير بصورة جيدة لإعداد الفريق واختيار أفضل اللاعبين للظهور بشكل جيد في البطولة.

وكانت أكاديمية المطية قد أطلقت تدريبات المراحل السنية الأسبوع الماضي في كل من دبي وعجمان وفلج المعلا، ويشرف على التدريبات مدربين مميزين عملت إدارة الأكاديمية على اختيارهم بعناية.