معسكر ناجح لناشئي وشباب الجودو في هونج كونج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل المنتخب الوطني للناشئين والشباب للجودو تدريباته في معسكره الذي يقيمه في هونج كونج بمشاركة العديد من المنتخبات المحلية والآسيوية، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا للجودو للفئات العمرية التي تقام هناك في يومي 13 و14 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 15 دولة آسيوية.

ويرأس بعثة المنتخب محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف الجودو المحلي، وتضم البعثة المدرب الياباني هاراجوتشي نويا، بجانب 7 لاعبين هم عيسى الثميري، حارب جمعة، علي حسن الدرمكي، أحمد علي المشجري، أحمد فيصل، أحمد جاسم الثميري، وراشد الحوسني، وقد أعرب أمل الجودو الإماراتي عن سعادتهم بمتابعة رئيس الاتحاد واهتمامه المباشر.

من جانب آخر، بعث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو برقية تهنئة لياسوهيرو ياماشيتا رئيس الاتحاد الياباني للجودو بمناسبة فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية اليابانية، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي في طوكيو، وأشار الدرعي إلى أنه خلال رئاسة ياماشيتا للاتحاد الياباني للجودو تم توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين في 2014، وتم تبادل الزيارات في مجالات التدريب والمعسكرات لمختلف الفئات العمرية في ضيافة جامعة توكاي التي تمثل مهد لعبة الجودو في العالم.