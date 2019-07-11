ملتقى السمالية الصيفي يشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد ملتقى السمالية الصيفي، في نسخته ال26، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، على جزيرة السمالية، ومراكز النادي، ويستمر حتى 31 من يوليو/تموز الجاري، إقبالاً متميزاً وتفاعلاً مع الأنشطة والبرامج التي ينظمها لطلاب مراكز أبوظبي والسمحة والوثبة وسويحان والعين التابعة للنادي.

وتوزعت البرامج على جزيرة السمالية بين أنشطة الفروسية والهجن والطيران الإلكتروني والتجديف وورش الواجهة البحرية بإشراف المدربين التراثيين التابعين للنادي، وبحضور سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة، وراشد خادم الرميثي رئيس قسم شؤون المراكز مدير الملتقى، ومديري المراكز وموظفي النادي والمشرفين على الأنشطة، بمشاركة واسعة وحضور كبير من الطلاب في الملتقى.

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وقال راشد خادم الرميثي إن أهم أهداف الملتقى هو ترسيخ الهوية الوطنية عند الشباب والناشئة الملتحقين بالملتقيات من خلال الأنشطة التراثية، لاسيما الورش التراثية، مشيداً بدور المدربين التراثيين في ترسيخ العادات والتقاليد ونقل خبرات الأجيال إلى الشباب، بجانب تنمية روح الاعتماد على النفس وصقل الشخصية لدى الطلاب من خلال المشاركة في الملتقى.

وأثنى أحمد مرشد الرميثي مدير مركز أبوظبي على برامج الملتقى وإسهامها في تعريف الطلاب بهويتهم وترسيخها، وأكد أن رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات ودعمه الكبير لكل أنشطة النادي والأنشطة الأخرى لها الدور الفاعل في استمرار مثل هذه البرامج المهمة التي تهدف لتنشئة أجيال الإمارات على حب وطنهم والفخر به.

وبيّن مسعود مهير المزروعي مدير مركز سويحان، أهمية الملتقى وبرامجه التي تعمل على ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس النشء وتعريفهم بتراثهم وتقاليدهم تحقيقاً لرؤية سمو رئيس النادي في حفظ التراث ونشره، وهي الرؤية التي يعمل على هديها نادي تراث الإمارات، وتتمثل في برامجه مثل ملتقى السمالية الصيفي وغيره من الأنشطة.